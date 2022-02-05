Опрос: жертвами мошенников становятся клиенты банков независимо от личных характеристик

"Ак Барс банк", ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк отметили, что любой клиент кредитной организации может стать жертвой мошенников, на это не влияет ни возрастная, ни социальная принадлежность жертвы злоумышленников. При этом в МКБ сказали, что жертвами социальной инженерии особенно часто становятся люди пенсионного возраста, а в СКБ-банке сообщили, что в основном это люди среднего возраста и старше.

"Около двух лет назад атакам мошенников в основном были подвержены клиенты старшего возраста, пожилые люди. Но в настоящее время ситуация изменилась, и уже сложно выделить возрастную или социальную группу, наиболее подверженную обману со стороны мошенников", - обратили внимание в пресс-службе "Ак Барс банка". При этом в ВТБ напомнили результаты исследования портрета клиентов банка, которые чаще других попадаются на уловки мошенников, проведенного летом 2021 года. "Согласно исследованию, мужчины чаще страдают от действий мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. <…> Наиболее уязвимыми становятся люди в возрасте от 30 до 39 лет, их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью злоумышленников", - сообщила пресс-служба банка.

По словам руководителя отдела противодействия кибермошенничеству Райффайзенбанка Александра Мотичева, злоумышленники могут проводить целевые атаки на конкретную жертву, которые тщательно планируются таким образом, чтобы вызвать доверие у человека. Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков обратил внимание, что, если в диалоге с клиентом по телефону не сработает базовый сценарий, злоумышленники быстро переключаются и начинают реализовывать новую схему обмана.

Способы предупреждения банками мошенничества

Банки для предупреждения мошенничества в отношении своих клиентов совершенствуют технические системы, системы антифрода, а также информируют россиян о новых методах обмана. Об этом сообщили в "Ак Барс банке", ВТБ, Газпромбанке, Райффайзенбанке, Росбанке, СКБ-банке, банке "Хоум кредит".

Райффайзенбанк, по словам Мотичева, участвует в системе межбанковского противостояния кибермошенничеству, участники которой обмениваются информацией о фроде. "Мы сразу же узнаем о схемах, которые применялись в других банках. Обмен идет не только между банками, но и операторами связи, а также провайдерами сервисов ИБ (информационной безопасности - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов рассказал, в частности, о специальной антифрод-системе, которая внедрена в МКБ для защиты клиентов. Система детектирует их попытки снять денежные средства со своих счетов. "Далее наши операторы связываются с клиентами, пытаясь уточнить, не находятся ли люди под давлением злоумышленников и не было ли звонков из МВД, банков, прокуратуры, ЦБ и т. п., во время которых их принуждали или уговаривали снять деньги и перевести мошенникам. Это делается для того, чтобы напомнить клиентам о существующей опасности стать жертвами социнженеров", - пояснил представитель банка.

В числе мер по защите клиентов Газпромбанка от кибермошенников Плешков, например, назвал реализацию технологии 3D-Secure при совершении операций по пластиковым банковским картам через интернет и в мобильном приложении, а также некоторые другие меры. Антифрод-система СКБ-банка "позволяет проводить поведенческий анализ клиента на базе его исторических данных и своевременно выявлять подозрительные платежи", пояснил директор блока Обеспечение безопасности СКБ-банка Денис Улейко.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что банк запустил процесс сбора обращений клиентов по звонкам мошенников с апреля 2021 года. "За это время специалисты банка собрали информацию по 1,4 млн номеров, из которых 800 тысяч предположительно стали подменными", - отметили в кредитной организации, сообщив, что в 2022 году банк запустит в дистанционных сервисах новые опции для защиты клиентов.

В Росбанке, по словам директора департамента информационной безопасности Михаила Иванова, "эффективность применяемых подходов постоянно тестируется, в том числе с привлечением внешних аудиторов, по результатам тестирования вырабатываются меры по улучшению и совершенствованию методик защиты".

Банк России о мошенничестве

Телефонное мошенничество, как сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России, остается основным каналом действий злоумышленников. "Они (мошенники - прим. ТАСС) могут звонить с подменных номеров и активно используют методы психологического воздействия, играя на сильных человеческих эмоциях и чувствах (страх, жадность, сочувствие). Их скрипты общения с будущими жертвами содержат убедительные ответы на стандартные вопросы и сомнения", - сообщает регулятор. Банк России рекомендует, если звонят неизвестные и представляются, например, "сотрудником" финансовой организации, правоохранительных органов или представителем какого-то государственного органа, немедленно прервать разговор, "под каким бы предлогом они ни звонили". Также регулятор обращает внимание, что злоумышленники часто представляются сотрудниками Центрального банка, но его представители не звонят гражданам.

"При возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете Банк России рекомендует гражданам самостоятельно позвонить в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если нет возможности совершить звонок в банк, можно обратиться в его онлайн-чат. Самостоятельно позвонить в банк можно и в том случае, если после звонка злоумышленника вы переживаете, что неизвестные оформляют на вас кредит или проводят какие-либо операции с вашим счетом", - сообщил регулятор.