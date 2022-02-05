СМИ: США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии, которые были введены в 2018 году. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

По сведениям его источников, стороны находятся на заключительной стадии согласования этого решения. Тем не менее размеры квоты на беспошлинные поставки пока не определены, и консультации на этот счет продолжаются. Кроме того, представители Японии и США также обсуждают политику в отношении пошлин на алюминий.

В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, включая Японию, с тех пор Токио настоятельно пытается добиться от Вашингтона освобождения от соответствующих пошлин.

Вместе с тем в прошлом году стороны договорились о создании японо-американского коммерческо-промышленного партнерства, работа которого будет направлена на повышение промышленной конкурентоспособности обоих государств, укрепление цепочек поставок и совместное противостояние таким мировым вызовам, как глобальное потепление.