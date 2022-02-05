{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии

Cтороны находятся на заключительной стадии согласования этого решения, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии, которые были введены в 2018 году. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

По сведениям его источников, стороны находятся на заключительной стадии согласования этого решения. Тем не менее размеры квоты на беспошлинные поставки пока не определены, и консультации на этот счет продолжаются. Кроме того, представители Японии и США также обсуждают политику в отношении пошлин на алюминий.

В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, включая Японию, с тех пор Токио настоятельно пытается добиться от Вашингтона освобождения от соответствующих пошлин.

Вместе с тем в прошлом году стороны договорились о создании японо-американского коммерческо-промышленного партнерства, работа которого будет направлена на повышение промышленной конкурентоспособности обоих государств, укрепление цепочек поставок и совместное противостояние таким мировым вызовам, как глобальное потепление.

Теги
ЯпонияСША
Авиакомпания Delta Airlines призвала Минюст США запретить летать авиадебоширам
Компания требует, чтобы запрет на перевозки нарушителей техники безопасности касался всех коммерческих авиаперевозчиков
Читать полностью