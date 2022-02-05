Журнал Rolling Stone приобрел права на проведение фестиваля Life Is Beautiful в Лас-Вегасе

ТАСС, 5 февраля. Журнал Rolling Stone, принадлежащий компании Penske Media Corporation, купил все права на проведение фестиваля Life Is Beautiful ("Жизнь прекрасна"), ежегодно проходящего в Лас-Вегасе в штате Невада. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте журнала в пятницу.

"<...> Сочетание [журнала] Rolling Stone с охватом более 60 млн читателей и [этого] невероятно яркого мероприятия (фестиваля Life Is Beautiful), которое привлекает 180 тыс. человек в год - это новая, очень привлекательная территория [для развития]", - считает главный исполнительный директор журнала Гас Веннер.

Сумма проведенной сделки и ее условия не разглашаются. В публикации отмечается, что новые владельцы фестиваля собираются "вывести его на новый уровень", а также расширить его присутствие на цифровых платформах.

Фестиваль Life Is Beautiful проходит ежегодно с 2013 года в мировом центре развлечений - городе Лас-Вегас в штате Невада. В нем в свое время принимали участие такие исполнители, как певица Билли Айлиш, рэпер A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) и панк-рок-группа Green Day ("Зеленый день"). Следующее проведение мероприятия запланировано на сентябрь этого года.