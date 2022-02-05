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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

По данным агентства, несмотря на произошедшие в стране в январе беспорядки, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно

НУР-СУЛТАН, 5 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Национального банка республики.

"4 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз "стабильный", что отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы", - говорится в сообщении.

По данным агентства, несмотря на произошедшие в стране в январе беспорядки, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно. Так, рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. Согласно мнению экспертов Fitch, плановое увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, рост мирового спроса на природные ресурсы, инвестиции в крупные энергетические проекты, а также восстановление объемов сельскохозяйственного производства поддержат рост казахстанской экономики.

При этом аналитики прогнозируют уровень инфляции в 7% к концу нынешнего года и возвращение ее к целевому коридору к концу 2023 года. "В агентстве подчеркивают, что снижение инфляции является приоритетной задачей, и отдельно отмечают ответные экономические меры, включая меры по стабилизации инфляции наряду с более расширенным планом по улучшению социально-экономической ситуации", - рассказали в Нацбанке.

Как отмечают в Fitch, динамика кредитного рейтинга Казахстана будет зависеть от дальнейшего политического и социального развития, совершенствования государственного управления, а также от направлений экономической политики.

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