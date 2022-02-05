Инвестиционный портфель Кабардино-Балкарии включает около 30 проектов на 200 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии сформировали инвестиционный портфель региона на общую сумму порядка 200 млрд рублей. Как рассказал ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев, 27 проектов находятся в разной степени проработки и включают несколько отраслей экономики.

"На сегодняшний день перечень наиболее крупных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в КБР в ведущих отраслях экономики, таких как обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, туризм, строительство, информационные технологии и энергетика, включает 27 проектов общей стоимостью порядка 200 млрд рублей. Из указанного перечня в качестве якорных, ключевых стоит выделить пять проектов, реализуемых в стратегически значимых для нас отраслях экономики: промышленности и агропромышленном комплексе, строительстве, туризме и рекреации", - рассказал Рахаев.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии и остается самым посещаемым туристами местом в республике. Курорт восстановился после локдауна и показал в 2021 году рост посещаемости на 20% по сравнению с 2020-м, за 12 месяцев его посетили почти 400 тыс. гостей. Это обстоятельство является дополнительным стимулом для его развития. "В республике продолжится реализация инвестиционного проекта по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". В ближайшие несколько лет корпорация АО "Кавказ.РФ" планирует инвестировать в объекты инфраструктуры курорта более 15,5 млрд рублей", - уточнил министр.

В сфере строительства ключевыми проектами являются строительство микрорайонов "Мэй" и "Восточный" в Нальчике. Предполагается, что инвестор построит 1,3 млн кв. м жилья, а с участием средств государственного бюджета создадут комфортную городскую среду, построят инженерные объекты, детские сады, школы, спортивные объекты и объекты культуры.

Промышленность и сельское хозяйство

В агропромышленном комплексе началась активная фаза реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного хозяйства на 100 га в Чегемском районе республики, общая стоимость которого оценивается в 18,4 млрд рублей. "Ввод тепличного комплекса в эксплуатацию планируется уже в конце 2024 года. Проект предполагает производство 49 220 тонн в год овощной продукции (томаты), [выращенной в] защищенном грунте, и создание 1,5 тыс. новых рабочих мест", - уточнил собеседник агентства.

В сфере развития промышленности большие надежды власти региона возлагают на реализацию инвестиционного проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Эльбрусском районе. Общая стоимость проекта составляет 25 млрд рублей, предполагается создать 700 новых рабочих мест. Запуск предприятия и начало добычи вольфрама и молибдена планируется на 2024 год.

Еще одним проектом является создание парка высоких технологий (IT-парк), основная задача которого - развитие стартапов, подготовка специалистов для отрасли. Проект планируется реализовать с участием частных инвесторов и института развития АО "Кавказ.РФ". "Все перечисленные проекты находятся в практической стадии реализации, и их масштабность в части инвестиционной составляющей и планируемых результатов должны обеспечить высокий бюджетный эффект за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, а также значимый социальный эффект за счет создания новых рабочих мест", - резюмировал собеседник агентства.

Меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса позволили в период с 2019-го по 2021 г. реализовать в Кабардино-Балкарии 29 крупных социально-экономических инвестиционных проектов на общую сумму в 10,8 млрд рублей, из них 10 проектов общей стоимостью более 3,5 млрд рублей реализовали с привлечением средств прямой финансовой поддержки с софинансированием за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма данной поддержки составила более 1,3 млрд рублей.