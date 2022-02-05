Россияне в январе чаще продавали валюту, чем покупали

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россияне в январе на фоне скачка курсов иностранных валют предпочитали продавать доллары и евро, при этом число валютообменных операций в минувшем месяце снизилось почти на 30% в сравнении с декабрем. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным банка "Русский стандарт", в минувшем январе валюту чаще продавали, чем покупали. В общем количестве операций с долларами и евро на продажу пришлось 64%, а на покупку 36%", - указывают авторы исследования.

Относительно декабря 2021 года общее число валютообменных операций в январе 2022 года оказалось на 28% ниже. Однако в сравнении с январем 2021 года общее количество операций выросло. Эксперты связывают это с резкими скачками валютных курсов в конце января этого года. "Россияне, ожидая их дальнейшего роста, стремились вложиться в валюту, чтобы затем выгодно продать ее. Так, например, по данным банка, на фоне скачка курса среднесуточный объем конвертаций с 24 по 27 января 2022 года вырос на 69% относительно показателей неделей ранее (17-20 января)", - уточнили в "Русском стандарте".

Доллар против евро

Как показала статистика, доллары по-прежнему в лидерах валютообмена. В минувшем январе их чаще продавали, чем приобретали. На продажу пришлось 64% всех операций с американской валютой, а на покупку - оставшиеся 36%. Средний чек обмена доллара в первом месяце года составил $847.

Евро в минувшем январе также чаще продавали, чем покупали. По данным "Русского стандарта", на их продажу пришлось 64% от всех операций с евро, а на приобретение - 36%. Средний чек обмена европейской валюты составил €695.

Согласно прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, торговый диапазон, в котором будет колебаться валюта в феврале 2022 года, составит 74-78 руб. для доллара и 84-88 руб. для евро.

В рамках исследования эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в "Русском стандарте" в январе 2022 и 2021 годов, а также в декабре 2021 года.