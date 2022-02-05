Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на мартовские поставки нефти в Азию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на март. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для азиатских стран на 60 центов по сравнению с февралем. Таким образом, премия к данному сорту составит $2,8 за баррель, что является наивысшим показателем с марта 2020 года.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на $0,4-0,7 за баррель. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

2 февраля министры стран ОПЕК+ по итогам заседания приняли решение продолжать увеличивать добычу нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. Такими темпами страны - участницы соглашения ОПЕК+ восстанавливают добычу с августа 2021 года, но, учитывая неопределенности на рынке нефти, они подтверждают этот план на каждый предстоящий месяц. Так, в январе 2022 года страны ОПЕК+ должны были сокращать добычу нефти на 3,359 млн баррелей в сутки, в феврале - на 2,959 млн баррелей в сутки.