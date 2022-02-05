Опрос: в РФ в "киберпонедельник" в 2022 году чаще покупали компьютерную и кухонную технику

"Относительно прошлого года на первой неделе проведения акции "киберраспродажи" (она проходит в "М.Видео" и "Эльдорадо" с 25 января по 7 февраля) в обеих сетях вдвое вырос спрос на видеоигры и мониторы. Более 40% прибавили телевизоры, а также компьютерная техника (аксессуары к ней прибавили порядка 60%), что связано с сохранением полностью удаленного или гибридного формата работы или учебы в период непростой ситуации с COVID-19", - рассказали ТАСС в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"Киберпонедельник" - ежегодная распродажа, которая приходится на последний понедельник января и проходит в России с 2013 года.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/ Российский потребитель, помимо традиционного спроса на смартфоны, планшеты и ноутбуки, в распродажу в "киберпонедельник" продемонстрировал большую по сравнению с прошлым годом заинтересованность в компьютерной технике для обустройства рабочего места дома, различном оборудовании для кухни, а также в дорогостоящей технике для развлечений, сообщили опрошенные ТАСС ретейлеры.

Россияне также продолжают делать комфортнее домашнее пространство и обустраивать кухни. Примерно на 40-45% вырос спрос на категории товаров для кухни и негабаритную кухонную технику. На 15-30% вырос интерес к пылесосам и микроволновым печам, товарам для приготовления кофе, а также крупной бытовой технике вроде холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Оборот мобильных приложений двух сетей на фоне такого спроса вырос более чем в 1,5 раза, добавляют в "М.Видео-Эльдорадо".

Аналогичную тенденцию на обустройство дома зафиксировали в компании "Ситилинк". "Мы видим, что в этом году покупатели чаще интересуются товарами для приготовления еды, чем в 2021-м. Духовые шкафы - одна из категорий высокого спроса в период акции. Также среди самых популярных товаров - электрогрили, заварочные чайники и френч-прессы. Тренд на обустройство своего дома продолжается, покупатели стремятся максимально улучшить домашнее пространство и расширить свой досуг", - сообщил ТАСС директор по маркетингу "Ситилинк" Александр Дедов.

Самыми популярными категориями остаются ноутбуки, смартфоны, телевизоры и плазменные панели. Только за 31 января ("Ситилинк" проводит акцию с 17 января по 6 февраля) продажи по акционным позициям по сравнению с главным днем распродажи прошлого года выросли на 61% в количестве реализованных единиц и на 94% в денежном выражении, добавили в компании.

В "Связном" в период акции наибольшим спросом пользовались традиционно популярные категории товаров - смартфоны, ноутбуки, планшеты, крупная и мелкая бытовая техника, наушники, портативные колонки и носимые устройства. "За период проведения акции (с 24 по 31 января) мы фиксируем прирост продаж в денежном выражении на 10%, средний чек увеличился по сравнению с прошлогодним "киберпонедельником" на треть, до 7 тыс. рублей. Самыми активными участниками акции стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Краснодара", - сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Распродажа как повод купить дорогую технику и товары

На "Яндекс.Маркете" отмечают резкий по сравнению с предыдущей неделей рост спроса на дорогие приборы - домашние кинотеатры и встраиваемую бытовую технику. "Так, например, кроме всегда популярных товаров, таких как смартфоны, компьютеры и ноутбуки, на неделе с 24 по 30 января по сравнению с предыдущей неделей выросло количество заказов домашних кинотеатров (в 6,5 раза), комплектов встраиваемой бытовой техники (в 3 раза), кондиционеров (в 2,3 раза). В спортивных и детских товарах, а также товарах для дома и отдыха росло количество заказов гаджетов для тренировок, наборов для занятия бадминтоном, товаров для прогулок с малышами и книг для малышей", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

В пресс-службе маркетплейса Wildberries отмечают двойной рост заказов в период распродажи, которая проходила c 19 января по 2 февраля, по сравнению с годом ранее. "Активнее всего на Wildberries покупатели приобретали дорогостоящие товары, а также технику и электронику. 31 января 2022 года самыми высокими темпами рос спрос на различные ювелирные украшения (рост числа заказов по сравнению с 25 января 2021 года в 3,6 раза), ноутбуки и компьютеры (в 2,9 раза), садовую технику (в 2,5 раза), сантехнику (в 2,4 раза), оборудование для умного дома (в 2,3 раза), автоэлектронику (в 2,2 раза)", - сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Как ранее сообщили агентству в пресс-службе сервиса "ЮKassa", в этом и прошлом году в акции "киберпонедельник" участвовало примерно одинаковое количество магазинов, при этом их оборот вырос на 50%, а средний чек - на 30%.