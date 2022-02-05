Вице-канцлер ФРГ усмотрел в запуске "Северного потока - 2" опасность для Германии

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Германский вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что введение трубопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию усилит зависимость его страны от российского газа, которая якобы вынуждает власти республики диверсифицировать пути поставок голубого топлива. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke .

"С геополитической точки зрения "Северный поток - 2" усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым", - полагает Хабек. "Северный поток - 2" повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения. События последних недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Россией газа противоречат германским интересам", - утверждал он.

"Мы должны лучше подготовиться к следующей зиме", - сказал глава Минэкономики. "Геополитическая ситуация также вынуждает нас создавать другие возможности импорта [газа] и диверсифицировать пути снабжения, что включает в себя вопросы развития инфраструктуры", - считает он. По словам Хабека, данный вопрос относится к области политики безопасности.

"Мы должны здесь действовать и обеспечить лучшую защиту. Если мы этого не сделаем, то превратимся в игрушку", - полагает он. Вице-канцлер отметил, что газовый рынок в Германии сейчас никак не регулируется. "До сих пор у нас не появилось возможностей для государственного вмешательства. Такое положение вещей не должно сохраняться", - указал он.

Коснувшись кризиса вокруг Украины, Хабек заявил, что "целью должна быть деэскалация напряженности". В связи с этим он повторил известный тезис, который на протяжении длительного времени озвучивают западные страны: "Если Россия вторгнется на Украину, то заплатит за эту высокую экономическую цену".

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

Для введения газопровода в эксплуатацию компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского голубого топлива. Глава государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.