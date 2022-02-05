Си Цзиньпин предложил президенту Туркмении выйти на "новый уровень" по поставкам газа

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу предложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову перейти на "совершенно новый уровень" двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Об этом сообщил МИД Китая.

"Китайская сторона готова вместе с Туркменией усилить проработку вопросов, касающихся планирования нашего взаимодействия в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе, придать больше веса нашему сотрудничеству в газовой отрасли и увеличить его масштабы , <...> повысить его до совершенно нового уровня", - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил председатель КНР, Пекин стремится к взаимовыгодному партнерству с Ашхабадом. Он высказался за расширение взаимодействия с Туркменией по вопросам поставок газа "с охватом всей отраслевой цепочки".

"Китайско-туркменское сотрудничество в газовой сфере оказало значительное стимулирующее воздействие на социально-экономическое развитие наших стран", - добавил Си Цзиньпин. Он заверил Бердымухамедова, что Китай "вне зависимости от изменения конъюнктуры на международной арене будет оставаться надежным другом и партнером Туркмении". "Мы готовы к взаимодействию, к укреплению взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - добавил Си Цзиньпин.

Среди прочих важных сфер развития двусторонних отношений он отметил укрепление контактов в области вакцинации населения от коронавируса "для формирования общего иммунного барьера". Си Цзиньпин также предложил ускорить работу по подготовке квалифицированных туркменских специалистов и "в кратчайшие сроки" создать национальные культурные центры на территории обеих стран.

По данным Главного таможенного управления КНР, Туркмения продолжает занимать первое место среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину. В 2021 году Китай импортировал из этой страны 24 млн тонн на $6,79 млрд. На втором месте по объему поставок стоит Россия, за ней следуют Казахстан (4,59 млн тонн на $1,11 млрд), Узбекистан (3,25 млн тонн на $798,98 млн) и Мьянма (3,04 млн тонн на $1,41 млрд).