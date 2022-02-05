Белорусское правительство ограничило вывоз лука, белокочанной капусты и яблок

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белоруссия ввела лицензирование вывоза лука, капусты и яблок. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление Совета министров от 4 февраля.

Согласно документу, вывоз лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы республики осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами. Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений сможет выдавать фитосанитарные сертификаты на указанные товары только при наличии разовой лицензии.

Вместе с тем лицензирование не будет распространяться на вывоз продукции в страны Евразийского экономического союза, а также в другие государства для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства. Кроме того, действие документа не распространяется на транзитные товары.

Постановление вступает в силу со дня его публикации и действует в течение трех месяцев. Ранее Совет министров установил предельные розничные цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и яблоки белорусского происхождения.