Кабмин одобрил законопроект о снижении страховых взносов для инвесторов на Курилах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о снижении размера взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов, которые готовы работать на Курилах. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" <…> и внести в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что для предпринимателей, зарегистрировавшихся на Курилах после введения этих условий, в течение 20 лет тариф на пенсионное страхование будет составлять 6%, а с учетом других платежей - 7,6%.