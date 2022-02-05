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МИД Ирана добивается гарантий от Запада о выполнении обязательств по ядерной сделке

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что "Тегеран стремится получить гарантии на всех уровнях, включая политический, правовой и экономический"

ТЕГЕРАН, 5 февраля. /ТАСС/. Иранская сторона на переговорах в Вене добивается от Запада гарантий о выполнении обязательств в рамках будущего соглашения по ядерной сделке. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Делегация Ирана на переговорах всерьез добивается от Запада предоставления фактических гарантий приверженности обязательствам, которые будут взяты в рамках соглашения в Вене", - цитирует его агентство IRNA. Дипломат добавил, что "Тегеран стремится получить гарантии на всех уровнях, включая политический, правовой и экономический". "На некоторых из них соглашение уже достигнуто", - отметил он.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.

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