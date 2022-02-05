Китай предложил США ради борьбы с изменением климата отменить пошлины на солнечные панели

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китайские власти предлагают Соединенным Штатам предпринять реальные шаги по борьбе с климатическими изменениями и отменить пошлины на фотовольтажную продукцию, которая играет важную роль в улучшении глобальной экологии. Об этом сообщило в субботу Министерство коммерции КНР.

"Надеемся, что США предпримут реальные действия и присоединятся ко всеобщим усилиям по борьбе с изменениями климата, - говорится в распространенном заявлении. - Фотовольтажные элементы - важная продукция экологической энергетики, сфера их применения постоянно расширяется и помогает эффективно бороться с климатическими изменениями. <...> На этот раз американское правительство, невзирая на категорические протесты заинтересованных сторон в своей стране и за рубежом, продлило действие мер в соответствии с разделом номер 201 [закона о развитии торговли]".

В заявлении уточняется, что 4 февраля власти Соединенных Штатов объявили о продлении истекающего срока действия повышенных пошлин на солнечные батареи китайского производства еще на 4 года. "Это не только не помогает гармоничному отраслевому развитию США, но и нарушает нормальный порядок [взаимодействия] в области международной торговли", - подчеркивается в заявлении китайского торгового ведомства.

Как сообщает Минкоммерции КНР, на фоне неконструктивных мер Вашингтона, несмотря на повышенные американские пошлины на зарубежную фотовольтажную продукцию, которые существуют уже 10 лет, Китай "готов к сотрудничеству и взаимодействию со всеми странами ради сокращения выброса газов, усиливающих парниковый эффект".