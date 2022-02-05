Из ПХГ Европы уже отобрано 85% закачанного летом газа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейские хранилища газа, по состоянию на начало февраля, опустели уже на 85% от объема газа, закачанного туда в летний период, сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 3 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27%, или на 13,4 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, уточняет "Газпром".

Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы газа опустились до 11,2 млрд куб. м, что на 46,5% ниже показателя прошлого года и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.