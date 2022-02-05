В Молдавии протестующие против роста цен на газа привезли навоз к парламенту

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Участники демонстрации против повышения тарифов на газ и отопление выложили перед парламентом Молдавии навоз в знак протеста, что многие люди в стране вынуждены обогревать жилища кизяком, передает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

Протест организован оппозиционной партией "Гражданский конгресс", ее члены принесли с собой плакаты "Молдавия опять оказалась в кизяке", "Остановите энергомор!", "Долой президента и правительство" и другие антиправительственные лозунги. Протестующие установили на ступеньки парламента и плакаты с предвыборными обещаниями президента Майи Санду и поддерживающей ее Партии действия и солидарности (ПДС).

"Ни одно из этих обещаний не выполнено. При этой власти страна превращается в средневековую резервацию, где люди вынуждены обогревать жилье кизяком. Энергетический кризис - следствие некомпетентности власти, поскольку она не смогла грамотно провести переговоры с "Газпромом". Мы требуем провести новые переговоры с российским холдингом, с участием настоящих экспертов в этой области, которых выберет оппозиция", - заявил один из руководителей "Гражданского конгресса" бывший заместитель министра экономики страны Юрий Мунтян.

"Мы вышли на протест, чтобы остановить устроенный некомпетентной властью "энергомор", из-за которого люди голодают, не имеют средств на обогрев жилищ, лекарства, бегут из страны. Власть должна уважать народ, а не иностранные посольства, куда наши нынешние руководители бегают за указаниями", - сказал другой лидер протеста Марк Ткачук, который в прошлом был политическим советником экс-президента Владимира Воронина.

Демонстранты провели пикеты у зданий парламента и правительства и прошли по главному проспекту молдавской столицы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "стоп энергомор", "правительство и президента в отставку". Протест проходит мирно, полиция в действия его участников не вмешивается. Сторонники "Гражданского конгресса" уже выходили на акцию протеста 29 января.

В январе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешило поставщикам увеличить тарифы на газ и отопление, которые будут применяться с 1 января 2022 года. Так, стоимость газа для бытовых потребителей с учетом налога была увеличена с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8). Услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с 1 689 до 2 169 леев (с 94 до $121) за Гкал без учета налога. Цена бензина марки A-95 превысила 23 лея ($1,2), а стоимость дизтоплива составляет более 20 леев ($1,1). Оппозиция заявила, что опротестует решение НАРЭ в суде.