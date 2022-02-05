Таджикистан и Китай обсудили сотрудничество в области "зеленых" технологий

ДУШАНБЕ, 5 февраля. /ТАСС/. Главы Таджикистана и Китая Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсудили сотрудничество двух стран по внедрению "зеленых" технологий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Таджикистана.

Сообщается, что на встрече "была выражена заинтересованность в импорте новых технологий и создании основ по внедрению "зеленых" технологий в Таджикистане, в особенности это касается [производства] электромобилей, [использования] солнечных батарей, строительства и оснащения передовыми технологиями энергетических объектов Таджикистана".

Лидеры обсудили также расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности возможности увеличения экспорта экологически чистой таджикской сельхозпродукции в Китай, а также дальнейшее развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба, на встрече Рахмон пригласил Си Цзиньпина "посетить Таджикистан с официальным визитом", и приглашение "с удовлетворением было принято".

Глава Таджикистана по приглашению китайского лидера прибыл 3 февраля в Пекин для участия в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Пресс-служба отмечает, что Рахмон поздравил Си Цзиньпина "с проведением грандиозного спортивного мероприятия", а также с наступлением Нового года по лунному календарю.