Число германских фирм в России в 2021 году сократилось на 8%

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП) предупредила об опасности "массового ухода" немецких фирм с российского рынка. Об этом сообщило в субботу агентство DPA.

По данным палаты, в 2021 году число компаний из ФРГ, действующих в России, сократилось на 8% по сравнению с годом ранее. Основными причинами германский бизнес называет опасность перерастания кризиса вокруг Украины в полномасштабный военный конфликт, угрозу введения Западом новых антироссийских санкций, а также вступление в силу закона, по которому для ряда иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры.

Сейчас, по оценке ВТП, в России действуют 3 651 фирма с германским капиталом. За последние примерно 10 лет из РФ ушли 42% немецких компаний - в 2011 году их было около 6 300. "Страх перед войной из-за кризиса вокруг Украины, угроза новых санкций и дискриминирующие обязательные тесты для топ-менеджеров и инженеров представляют собой серьезные риски и вызывают недовольство", - приводятся слова председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа.

Иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, должны для долгосрочного пребывания проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также подлежат медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль может отреагировать, если возникнут проблемы с работой иностранцев в России. Он отмечал, что власти выступают за создание максимально комфортных условий для иностранного бизнеса.