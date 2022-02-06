"Россия" до конца 2024 года прекратит использовать двухэтажные Boeing 747

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" до конца 2024 года прекратит использовать двухэтажные четырехдвигательные самолеты Boeing 747-400. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

"Россия" - единственная российская пассажирская авиакомпания, которая использует двухпалубные самолеты.

"В рамках программы модернизации флота воздушных судов авиакомпания "Россия" готовится к постепенному выводу из эксплуатации самолетов Boeing 747. Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год. Два самолета будут выведены до конца 2024 года. На сегодняшний день флот Boeing 747 авиакомпании "Россия" насчитывает девять таких воздушных судов. Все лайнеры используются для организации перевозок по популярным туристическим направлениям. Рейсы выполняются совместно с туристическим оператором "Библио Глобус", - сообщил Стариков.

"Россия" использует эти самолеты с 2016 года, когда часть флота обанкротившейся "Трансаэро" перешла в группу "Аэрофлот".

Boeing 747 в мировой авиации

Самолеты Boeing 747 в гражданской авиации получили статус культовых самолетов. Первый полет машина осуществила в 1969 году, тогда это был самый большой и вместительный самолет. Он получил прозвище Jumbo Jet. Это также первое в истории авиации двухпалубное воздушное судно. Как правило, авиакомпании используют вторую, верхнюю, палубу для бизнес-класса, она же визуально создает характерный "горб" самолета.

Не менее знаменитым конкурентом этого Boeing остается самолет Airbus A380 (может перевозить свыше 800 пассажиров). Однако в последнее время авиакомпании отказываются от чрезмерно больших и четырехдвигательных самолетов в пользу более экономичных двухдвигательных. Авиакомпания Airbus в конце 2021 года объявила о закрытии программы A380, сейчас они уже сняты с производства. Всего было построено 250 таких самолетов. Для сравнения, объемы производства Boeing 747 составляют более 1 500 машин за все время программы.

Сейчас Boeing производит только самолеты 747 в грузовой версии. В 2020 году агентство Блумберг сообщило, что Boeing также планирует закрыть производство Boeing 747. По данным издания, закрытие намечено на 2022 год. Тогда компания подтвердила такие планы, отметив, что программа будет закрыта после поставок UPS и "Волга-Днепр".