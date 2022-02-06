Опрос: почти треть россиян готовы доверить секретные данные банковской карты незнакомцу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около трети россиян готовы передать кому-либо секретные данные банковской карты или реквизиты для входа в онлайн-банк в случае экстренной ситуации. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, проведенный Райффайзенбанком.

Так, 9% респондентов признались, что рассказали бы секретные данные позвонившему сотруднику полиции для содействия следствию, 6% - сотруднику банка, чтобы предотвратить нелегальное списание, 1% готовы сообщить их любому человеку в экстренной ситуации, если тот знает, как помочь. Еще 1% опрошенных считаю допустимым передать секретные данные чат-боту банка, а 13% не станут их называть, но готовы набрать их в тоновом режиме на телефоне.

При этом секретные данные нельзя передавать никому ни при каких обстоятельствах, в том числе писать в чатах или набирать в тоновом режиме, указал руководитель управления информационной безопасности Райффайзенбанка Илья Зуев. "Сотрудники банка обладают всей необходимой информацией, чтобы остановить подозрительную транзакцию, и никогда не попросят клиента назвать пароль, код CVV или данные из смс для подтверждения транзакции. При малейших сомнениях в том, что вам звонит специалист банка, положите трубку и перезвоните в банк самостоятельно по номеру, указанному на обороте карты", - уточнил он, комментируя ТАСС результаты опроса.

Почти все россияне (93% из опрошенных) знают, что к секретным данным относится код на обороте карты (CVV), чуть меньшая доля (88%) причисляют к ним пароль от онлайн-банка и код подтверждения из смс, 80% - логин от онлайн-банка, а 74% - паспортные данные. При этом около половины респондентов считают секретной информацией также номер карты, а 35% - имя владельца.

"Данные, указанные на лицевой стороне карты, не являются конфиденциальными, однако их также не желательно оставлять в открытом доступе, - напомнил Зуев. - Планируя свои атаки, злоумышленники собирают информацию о жертвах в открытых источниках и используют найденные персональные данные для психологических манипуляций. Важно помнить об этом, когда вы публикуете свои данные в интернете или передаете другим людям".

Личные данные

Как показал опрос, более половины россиян когда-либо сообщали по телефону или в мессенджерах свои ФИО (70%), а также дату рождения и место жительства (60%). Треть (33%) передавали информацию о месте работы, 16% указывали, клиентами каких банков являются. Передавали кому-либо коды из подтверждающих смс 6% респондентов, почти столько же (5%) делились полными реквизитами карты, включая код CVV.

В опросе приняли участие более полутора тысяч жителей крупных городов России. Из них 68% имеют высшее или неполное высшее образование, 23% - среднее специальное, 6% - среднее, а 2% обладают научной степенью.