Кабмин утвердил концепцию развития круизного туризма до 2024 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в стране до 2024 года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан - эти и другие задачи поставлены в концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. <...> В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании", - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах также расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создание новых экскурсионных программ с посещением особо охраняемых природных территорий, а также развитие круизных направлений, которые будут интересны не только взрослым, но и детям, сообщили в кабмине.

"Еще одна важная задача, обозначенная в концепции, - это подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний", - добавили в пресс-службе.

Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Ростуризмом и предоставлен в правительство до 1 июля 2022 года.