Кабмин выделит регионам 7,35 млрд рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распоряжение, согласно которому регионам в 2022 году будет выделено 7,35 млрд рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"Всего в 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы будет направлено 7,35 млрд рублей. Распределение средств утверждено в законе о федеральном бюджете. Об этом говорится в распоряжении, которое утвердило правительство", - говорится в сообщении.

С 42 регионами заключено соглашение о предоставлении трансфертов. В частности, в Удмуртии запустят открытую региональную навигационно-информационную систему, которая будет контролировать движение общественного транспорта. Его передвижение будет отображаться в системе в онлайн-режиме, она будет включать все межмуниципальные и муниципальные маршруты. Необходимое оборудование для запуска системы уже закуплено.

Кроме того, в Кирове в качестве одного из направлений ИТС начнется модернизация светофоров. В них заменят контроллеры и внедрят детекторы для анализа интенсивности транспортных потоков, что позволит обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков и уменьшить заторы. Уточняется, что всего планируется модернизировать более 50 электронных регулировщиков. Также в разных районах города появятся экологические датчики для оперативного получения сведений о загрязненности воздуха. "На въездах в областную столицу установят информационные табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, чтобы водители могли выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Для этого в городе будет установлено более 375 камер телеобзора", - добавили в пресс-службе. Помимо этого, в Кирове планируется создание центра управления дорожным движением, такой же центр появится в дальнейшем и в Кировской городской агломерации, которая включает в себя областную столицу, а также города Кирово-Чепецк и Слободской.

"Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей. За прошедший год благодаря федеральной поддержке в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, интегрировано 1 350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций", - отметили в пресс-службе.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог, внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.