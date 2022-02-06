Помощник Байдена считает, что "Северный поток - 2" не заработает в ближайшие месяцы

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" не будет работать на протяжении еще нескольких месяцев. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News .

"Северный поток - 2" - это рычаг для нас, а не для [президента РФ] Владимира Путина. Вы сказали про остановку "Северного потока - 2", но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов", - утверждал он.

Салливан при этом вновь повторил, что если гипотетическое вторжение России на Украину все же произойдет, то "Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ.

29 декабря Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. Трубопровод, указал он, готов к работе. Глава государства подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Он выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.