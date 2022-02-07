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РБК: Western Union с апреля прекратит осуществлять переводы внутри России

Решение приняли в связи с низкой востребованностью таких денежных переводов
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сервис Western Union прекратит осуществлять переводы денег внутри России с апреля, пишет в понедельник РБК со ссылкой на письмо компании в адрес банков-партнеров, подлинность которого подтвердил источник на платежном рынке. Представитель Western Union также подтвердил данную информацию.

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В письме указано, что решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. При этом трансграничные переводы будут осуществляться сервисом в штатном режиме.

"Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов", - сообщил представитель компании изданию, не раскрыв объем переводов внутри России.

Отмечается, что перевод внутри РФ нельзя будет совершить уже 31 марта, с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Если клиенты оформили перевод до 31 марта, а адресат его не получит, деньги можно будет вернуть в отделениях "Почты России" с 1 апреля. Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5 тыс. рублей. Как отмечает РБК, сейчас в зависимости от соблюдения условий сумма предельного перевода в день через сервис составляет от 50 тыс. рублей до $7,5 тыс.

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