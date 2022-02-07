"Ъ": Росатом может построить атомную станцию специально для "Газпрома"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Росатом может построить специально для "Газпрома" АЭС, которая будет питать газотранпортную систему. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в одной из компаний.

"Росатом начинает прорабатывать для "Газпрома" возможность перевода системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы. <...> Для их снабжения может потребоваться строительство АЭС в Западной Сибири. Перевод экспортного потока газа по северному коридору на электричество позволит "Газпрому" снизить углеродный след на фоне ужесточения подходов ЕС к его регулированию", - пишет газета.

По данным "Коммерсанта", вопрос о переводе агрегатов большой мощности (до 25 МВт), предназначенных для транспортировки газа, на электропривод с использованием АЭС обсуждался в ноябре 2021 года на заседании президиума научно-технического совета Росатома. Было решено подготовить предложения по использованию АЭС для транспортировки газа в рамках соглашения о сотрудничестве Росатома и "Газпрома".

Как отмечает издание, перевод газотранспортной системы на электроприводы необходим "Газпрому" для снижения углеродного следа. С 2026 года в ЕС вводится трансграничный углеродный налог, который пока не касается газа. По данным газеты, наиболее очевидным кандидатом для перевода на электроприводы является ориентированный в основном на экспорт в Европу северный газотранспортный коридор, по которому газ с Ямала попадает в систему газопроводов "Северный поток". В настоящее время компрессоры "Газпрома" в основном работают на газовых турбинах, а замена газа на энергию АЭС позволит уменьшить выбросы CO2 и увеличит межремонтные интервалы оборудования, пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, строительство новой АЭС в Западной Сибири специально для перекачки газа является одним из возможных вариантов.