Дочернее предприятие ВЭБ.РФ в Китае 2021 году нарастила выручку в 28 раз

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская торговая компания в Китае (РТК, дочернее предприятие организаций группы ВЭБ.РФ) нарастило выручку по итогам 2021 года в 28 раз, а валовую прибыль - в 21 раз, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ. Общий объем поддержанного компанией экспорта составил $340 млн, из него несырьевого неэнергетического экспорта - $295 млн.

"Достижение целевых финансовых показателей еще впереди, но в условиях продолжающихся жесточайших пандемийных ограничений со стороны КНР и практически закрытого пассажирского сообщения, считаем достигнутый результат удовлетворительным", - заявил генеральный директор "ВЭБ Азия", председатель совета директоров РТК в Китае Артем Шаров.

РТК была создана в апреле 2020 года для развития внешнего спроса на продукцию российских компаний. Компания работает на коммерческой основе, оказывая агентские услуги, услуги в области консалтинга и осуществляя международные торговые операции. РТК выступает инструментом по реализации договоренности между руководством России и Китая по достижению цифры в $200 млрд товарооборота. В этом качестве организация включена в дорожную карту по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 году.

В 2021 году были проведены двадцать восемь сделок РТК в национальных валютах РФ и КНР. "Наиболее существенными статьями поддержанного организацией экспорта стали молочные продукты, рапсовое масло, продукты нефтепереработки, полиэтилен, металлы платиновой группы, алюминий и т. п. Наиболее интересной статьей высокотехнологичного экспорта стал дигидрокверцитин, выделяемый из сибирской и даурской лиственницы антиоксидант естественного происхождения, используемый в косметологии, пищевой и медицинской промышленности", - сказали в компании.

В планах госкорпорации - открытие на основе опыта РТК аналогичных российских торговых компаний в странах Юго-Восточной Азии, где российские товары пока слабо представлены. "Именно формат торговых компаний наилучшим образом соответствует реальным запросам российского бизнеса, желающего выйти и развиваться на рынках этого богатого и перспективного региона. Они могут предоставлять широкий спектр коммерческих услуг, но в то же время выступать центрами практических компетенций по развитию торговли с конкретной страной и налаживать связи с ее государственными структурами, пользуясь своим квазигосударственным статусом", - добавил Шаров.