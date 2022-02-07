Российский рынок акций открылся ростом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,69%, затем он замедлил рост до 0,4%.

По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 495,09 пункта, но к 07:06 мск замедлил рост до 3 484,99 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,24%, до $93,49 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,3% и торгуется на уровне $92,03 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 7 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 400-3 520 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 рубля.