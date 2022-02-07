"Цифровые атташе" начнут работу в 16 странах мира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Служба "цифровых атташе" будет создана в России в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в 2022 году они начнут работать в 16 странах мира. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Соответствующее соглашение подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

"Мероприятия по формированию института "цифровых атташе" предусмотрены вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным. Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача - развитие экспорта российских цифровых решений. Планируется, что в 2022 году "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах - Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться - в 2024 году до 28 стран присутствия", - отметил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что, по оценкам экспертов, институт "цифровых атташе" как действенный инструмент для развития экспорта отечественных ИТ-решений востребован на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. Среди первых стран рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

Задача Минцифры, Минпромторга и РФРИТ

В соответствии с соглашением, Минцифры будет отвечать за подбор специалистов службы "цифровых атташе". Министерство уже объявило конкурс на замещение должностей в торговых представительствах РФ за рубежом, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ.

"Инициатива по созданию службы "цифровых атташе" была предложена представителями ИТ-отрасли в рамках подготовки второго пакета мер поддержки. Цифровые атташе должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли. И, конечно, базовые требования к кандидатам - это высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания", - пояснил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Чернышенко добавил, что Минпромторг ответственен за организацию трудоустройства в торговые представительства России в зарубежных странах.

Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев уточнил, что реализация соглашения будет содействовать улучшению условий для развития российского экспорта информационных технологий, а также формированию кадрового резерва специалистов для последующего направления в торговые представительства. "Полагаем, такое решение позволит обеспечить комплексную поддержку российских компаний в продвижении на зарубежных рынках отечественных ИТ-продуктов, а также качественное взаимодействие с крупнейшими международными ИТ-компаниями в рамках глобальной "цифровой" повестки", - отметил он.

В компетенциях РФРИТ - обучение и повышение квалификации специалистов, а также взаимодействие с отечественными ИТ-компаниями. "Важным элементом стратегии фонда является экспорт российских ИТ-решений. Мы находимся в постоянном диалоге с компаниями и видим их запрос на поддержку в позиционировании и продвижении продуктов и сервисов на зарубежных рынках. Со своей стороны, мы организуем работу по обучению и адаптации перспективных кадров для службы цифровых атташе", - подчеркнул генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.