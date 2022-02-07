Более 168 млрд рублей привлек бизнес Москвы по программе льготного кредитования

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 22 тыс. столичных компаний воспользовались программой льготного кредитования, общая сумма займов составила более 168,6 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Программу льготного кредитования запустили в мае 2020 года. Конечная ставка с учетом городской поддержки была от 3 до 7% годовых. В 2021 году разработали еще три программы. Так, меру поддержки стали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные московские работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей.

"Сумма льготных кредитов [с момента запуска программы] составила более 168,6 млрд рублей. Поддержку получили порядка 22 тыс. компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях. В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году", - сказала Сергунина, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

В 2021 году льготные займы на сумму свыше 78,1 млрд рублей получили 11,3 тыс. компаний.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в столице меньше года, город будет выступать поручителем и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки ЦБ РФ) по кредиту на сумму до 5 млн рублей, отмечается в сообщении.