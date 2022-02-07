"Газпром нефть" и "Ямалшельф" подали пять заявок на разведку участков недр в морях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Ямальская шельфовая компания ("Ямалшельф", основана экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым) подали заявки на геологоразведку участков недр в Карском море по заявительному принципу. Суммарно от компаний поступило пять заявок, сообщили ТАСС в Минприроды РФ.

Как уточнили в министерстве, в "зимнее окно" - с 1 декабря по 31 января - от Ямальской шельфовой компании поступили четыре заявки: на участки Среднеобский, Северо-Енисейский, Северо-Гыданский и Арктическое-море. От "Газпром нефти" поступила только одна заявка - на Салетинский участок, расположенный также в Карском море.

В сентябре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что министерство получило первые заявки на неразведанные участки в акваториях Карского и Балтийского морей от дочернего предприятия "Лукойла" - "Лукойл-Калининградморнефти" - и Ямальской шельфовой компании. Тогда "Ямалшельф" подал заявку на Байдарацкий участок в акватории Байдарацкой губы Карского моря, а также на участки Усть-Обский - 2, Усть-Обский - 3, Усть-Обский - 4 в акватории Карского моря. В свою очередь, ООО "Лукойл-Калининградморнефть" подало заявку на участок федерального значения "Надежда", расположенный в акватории Балтийского моря.

О заявительном принципе

В рамках заявительного принципа компания берет участок недр, расположенный во внутренних морских водах или территориальном море РФ, для геологоразведки, по результатам которой определяет запасы, которые потом ставятся на государственный баланс. При этом законодательством не предусматривается необходимость уплаты разового платежа за участки, так как у результатов поиска и перспектив добычи высокая неопределенность.

В случае подтверждения запасов и открытия месторождения компании, проводившей геологоразведку, могут дать лицензию на разведку и добычу по праву "первооткрывательства". Однако за нее компания уже заплатит в бюджет в зависимости от ценности месторождения.