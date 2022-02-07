В ВТБ заявили, что российские банки в январе на четверть нарастили выдачу автокредитов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2022 года выдали автокредитов на сумму более 75 млрд руб., что на 24% лучше результата января предыдущего года. Такую оценку дал банк ВТБ.

"По итогам января продажи автокредитов на российском рынке превысили 75 млрд рублей, что на 24% больше результата за аналогичный период 2021 года. На фоне дефицита новых машин на рынке и роста цен продолжил расти интерес клиентов к транспортным средствам с пробегом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, клиенты ВТБ в январе 2022 года заключили более 4,4 тыс. сделок на покупку транспортных средств на общую сумму около 6,5 млрд рублей. Регионами - лидерами по объему выданных автокредитов по традиции оказались Московский регион (1,8 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (746 млн руб.). "Новичком" в первой тройке стала Челябинская область (361 млн руб.). Замкнули топ-5 регионов Республика Татарстан (328 млн руб.) и Краснодарский край (270 млн руб.), уточнили в банке.

Размер среднего автокредита по сравнению с январем 2021 года вырос на 50%, превысив 1,4 млн руб. Топ-3 наиболее популярных марок в сравнении с концом 2021 года остался неизменным: в него вошли Lada, Kia, Hyundai. При этом список лидеров пополнился новичком - Nissan занял четвертую строчку рейтинга, сместив чуть ниже Volkswagen и исключив Skoda, следует из сообщения банка.

"На фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них интерес клиентов смещается в сторону подержанных машин. По итогам января 2022 года ВТБ оформил свыше 800 кредитов на транспортные средства с пробегом. Объем сделок составил 986 млн рублей, на 30% превысив результат за аналогичный период предыдущего года. В то же время продажи кредитов на новые машины составили 5,1 млрд руб., снизившись за год на 20%", - отметили в пресс-службе.

Ранее ВТБ прогнозировал, что российский рынок автокредитования в 2022 году может достичь 1,2-1,3 трлн руб., превысив рекордный уровень прошедшего года.