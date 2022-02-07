Huawei выплатила сотрудникам дивиденды на сумму около $4,7 млрд в 2021 году

ШАНХАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Huawei в 2021 году выплатила своим сотрудникам в качестве дивидендов свыше 30 млрд юаней (около $4,7 млрд), что на 15% меньше показателя 2020 года. Такие данные публикует в понедельник шанхайский деловой ресурс Yiсai Global.

В 2020 году компания представила план, согласно которому программа владения акциями Huawei должна охватить свыше 121,2 тыс. сотрудников. В прошлом году, согласно подсчетам ресурса, дивиденды по акциям получили порядка 12 тыс. сотрудников компании. За каждую акцию Huawei выплатила в 2021 году 1,58 юаня (около 25 центов), а в 2020 году этот показатель составлял 1,86 юаня.

Дивиденды стали важным источником дохода для сотрудников Huawei наряду с заработной платой и различными бонусами. В 2020 году, согласно официальным данным, на различные выплаты сотрудникам компания потратила около 139 млрд юаней (около 21,8 млрд долларов).

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, после прекращения поставок новейших чипов и блокировки доступа к американским технологиям.

В 2020 году чистая прибыль Huawei составила 64,6 млрд юаней (около $10,1 млрд), что на 3,2% превысило показатель 2019 года, а общий доход от продаж вырос на 3,8% в годовом выражении и составил 891,4 млрд юаней (около $139,4 млрд). По итогам 2021 года, как сообщил ранее сменяемый председатель Совета директоров компании Го Пин, выручка от продаж должна быть на уровне порядка 634 млрд юаней (около $99 млрд). Официально финансовые итоги прошедшего года будут опубликованы в конце марта или начале апреля.