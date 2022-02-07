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В Северной Осетии ввод жилья вырос на 35% в 2021 году

Индивидуального жилья было построено 236 тыс. кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Ввод жилья в Северной Осетии вырос в 2021 году на 35% по сравнению с 2020 годом. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр строительства и архитектуры республики Аслан Мильдзихов.

"В Северной Осетии в 2021 году введено 322 тыс. квадратных метров жилья. Это на 34,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так, в 2020 году было введено около 240 тыс. квадратных метров", - сказал Мильдзихов.

Индивидуального жилья было построено 236 тыс. кв. м, это 274% к периоду 2020 года.

Всего в 2022 году запланировано ввести 275 тыс. кв. м жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда".

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