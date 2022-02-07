Объем инвестиций в развитие Свердловской магистрали уменьшился на 22% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Инвестиции РЖД в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской магистрали в 2021 году составили 28,9 млрд рублей, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены в том числе на развитие существующих железнодорожных линий, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) в понедельник.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской магистрали в 2021 году составили 28,9 млрд рублей. Более трети всех средств направлено на развитие существующих железнодорожных линий. Обновлено более 500 км пути, что позволило повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одним из проектов прошлого года стало завершение ключевого этапа реконструкции четной системы станции Екатеринбург-Сортировочный. Автоматизированный сортировочный комплекс сможет перерабатывать до 6,9 тыс. вагонов в сутки, что в 1,5 раза больше, чем до реконструкции. Также в работу введены 55 стрелочных переводов и дополнительные пути, позволяющие производить расформирование двух составов одновременно и повысить пропускные системы всего Екатеринбургского железнодорожного узла в направлениях с запада на восток и с юга на север.

В 2021 году завершили реконструкцию приемо-отправочных путей на станциях Войновка, Шаля, которая позволит повысить пропускную и перерабатывающую способность станций для обеспечения пропуска тяжеловесных поездов и освоения перспективного вагонопотока. На данный момент рамках проекта "Северный широтный ход" ведутся работы на участке инфраструктуры Свердловской железной дороги Коротчаево - Новый Уренгой - Пангоды.

В пресс-службе добавили, что модернизация главной сортировочной станции СвЖД - Екатеринбург-Сортировочный окажет положительное влияние на работу Пермского узла, а также соседних магистралей. Заключительный, третий, этап проекта будет реализован в 2022 году. В 2022 году планируется также завершить строительство железнодорожной инфраструктуры для особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", где возведут новую станцию Промышленная с контейнерной площадкой.

В 2020 году инвестиции ОАО "РЖД" в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской магистрали составили 37,2 млрд рублей (+31% к 2019 году). За этот год обновили более 500 км железнодорожных линий, после ремонта и модернизации надежность инфраструктуры на этих участках позволила увеличить разрешенную скорость движения поездов.