Пять крупных энергоподстанций модернизировали в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичные энергетики провели модернизацию пяти крупных городских энергоподстанций, сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы прошли на подстанциях "Ленинская", "Иловайская", "Дубровская", "Гавриково" и "Новоспасская", которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 млн москвичей. Важным этапом проектов стала замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что новые выключатели имеют ряд серьезных преимуществ. "Их отличает повышенная экологическая и пожарная безопасность, длительный межремонтный период, высокая отключающая способность, компактное исполнение. Срок службы таких выключателей составляет не менее 30 лет. Всего энергетики поменяли на пяти подстанциях 35 высоковольтных выключателей и ряд другого оборудования", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды.

"В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции "Битца", что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе", - заключил Бирюков.