"Ригла" запустила сеть магазинов косметики

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу компаний "Протек", запустила сеть магазинов косметики "Ригла beauty", первый магазин открылся в ТЦ "Глобус" в городе Пушкино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГК "Протек".

"1 февраля в ТЦ "Глобус" в г. Пушкино Московской области открылся магазин косметической продукции "Ригла beauty" - первая розничная точка нового формата аптечной сети "Ригла", - говорится в сообщении.

До конца года в Москве будет открыто десять магазинов "Ригла beauty" в торговых центрах высокого и среднего классов, а также в формате стрит-ретейла. Во втором квартале 2022 года планируется запустить интернет-магазин, где пользователи смогут получить консультацию по подбору косметики и сделать заказ, рассказали в компании.

В ассортименте магазинов косметические средства, лечебная косметика и БАДы - всего более 3 тыс. наименований продукции.

Ранее о запуске сети магазинов косметики "Ригла beauty" сообщили "Ведомости". Генеральный директор "Ригла" Александр Филиппов рассказал изданию, что на начальном этапе соотношение офлайн- и онлайн-продаж ожидается на уровне 70% к 30%, но в дальнейшем он рассчитывает на рост доли последних до 50%.