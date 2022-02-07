Ввод жилья в России вырос на 13% в 2021 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России по итогам 2021 года составил 92,6 млн кв. м, что на 13% превышает показатель 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в понедельник на совещании правительства.

"В прошлом году мы ввели 92,6 млн кв. м жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 года. С учетом всех ограничений мы дали такой серьезный прирост", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, или почти 10 млн человек. Также Хуснуллин отметил, что объем ввода жилья в январе 2022 года на 14% превышает показатели аналогичного месяца 2021 года. "Это говорит о том, что сделаны достаточно серьезные заделы, которые позволяют нам, несмотря на все сложности программы, надеяться, что все показатели будут выполнены", - добавил он.

По итогам 2020 года в России было введено 82,2 млн кв. м жилья.

