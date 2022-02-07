Россия снизила экспорт бензина в 2021 году на 24,5%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нефтяные компании России сократили объем экспорта бензина в 2021 году на 24,5% по сравнению с 2020 года - до 4,403 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 15,8% - до $2,548 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем доходы от экспорта снизились на 9,1% - до $209,3 млн, а физические объемы - на 1,1%, до 305,1 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - декабре увеличились на 54,2% - до $69,956 млрд, физический объем экспорта за отчетный период вырос на 1,8% - до 144,3 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизельного топлива в 2021 году выросли на 34,5% - до $26,157 млрд, а объем поставок снизился на 7,6% - до 49,231 млн тонн.