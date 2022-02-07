МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию в 2021 году снизился на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 223 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель снизился на 6,3% - до $893 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 5,8% - до 242,2 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показатель увеличился на 28,6% - до $411,6 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 9,9% в натуральном выражении - до 433,6 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 18,8%, до $1,332 млрд.