{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Импорт мяса в Россию в 2021 году снизился на 17,2%

Он составил 223 тыс. тонн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию в 2021 году снизился на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 223 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель снизился на 6,3% - до $893 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 5,8% - до 242,2 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показатель увеличился на 28,6% - до $411,6 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 9,9% в натуральном выражении - до 433,6 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 18,8%, до $1,332 млрд.

Теги
Россия
Лукашенко: Минск реализует проект по портовым мощностям для перевалки своего калия
Читать полностью