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Россия увеличила в 2021 году экспорт водки на 12,2%

Показатель составил $166,7 млн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в 2021 году в денежном выражении увеличился на 12,2% по сравнению с показателем за 2020 год и составил $166,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 2,4 млрд декалитров, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

В декабре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 3,4% по сравнению с показателем за ноябрь и составил $19,8 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 295,4 млн декалитров, что на 4,2% больше, чем за предыдущий месяц.

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