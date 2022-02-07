"Ъ": в МЭР раскритиковали законопроект МЧС о "Безопасном городе"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ раскритиковало законопроект МЧС о запуске в России аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", который должен объединить все городские и коммерческие системы безопасности страны на одной государственной платформе. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ", ознакомившись с отзывом Минэкономразвития от 21 декабря 2021 года на подготовленный в сентябре законопроект МЧС о системе "Безопасный город".

По данным издания, в ведомстве считают, что реализация идеи потребует чрезмерных расходов местных властей и госструктур на оборудование и расширение каналов связи. Проект также может привести к возникновению утечек данных бизнеса.

Как рассказали "Коммерсанту" в министерстве, МЭР проводит консультации с МЧС по данному проекту. Как уточняет газета, в отзыве перечисляется целый ряд недоработок и слабых сторон как проекта МЧС. В то же время в МЧС сообщили газете, что отзыв официально не поступал.

Законопроект предполагает, что власти регионов будут обязаны запускать системы городской безопасности и подключать их к АПК "Безопасный город", пишет издание. Данная инициатива также предполагает учреждение публично-правовой компании (ППК) "Безопасный город", которая выступит центром контроля по проекту.

Кроме того, АПК будет объединять городские и частные системы безопасности, включая распознавание лиц, камеры анализа трафика на дорогах и датчики дыма. По данным газеты, запуск системы призван снизить число чрезвычайных ситуаций и количество погибших в них людей на 25% к 2030 году, а также сократить ежегодный ущерб от ЧС на 10 млрд рублей. Затраты на реализацию проекта АПК могут составить 97 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МЧС.