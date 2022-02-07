Доходы России от экспорта нефти в 2021 году выросли почти на 52%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта российской нефти в 2021 году в стоимостном выражении увеличился на 51,8% по сравнению с 2020 годом и составил $110,12 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 3,8% - до 229,998 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

Экспорт нефти в декабре по отношению к ноябрю в денежном выражении вырос на 8,2% - до $10,715 млрд, а в натуральном выражении - на 10,9%, до 19,61 млн тонн.