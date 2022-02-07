Потери производителей смартфонов от возможных санкций против России оценили в $10 млрд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Запрет Министерства торговли США на экспорт в Россию потребительских товаров, содержащих американские детали, может привести к потери доходов крупнейших производителей смартфонов на сумму $10 млрд (760 млрд рублей). Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

По его данным, ущерб понесут компании Apple, Samsung, Xiaomi и Realme. При этом половина общего ущерба понесет Apple. Отмечается, что в случае введения технологических санкций доля ключевых прозводителей на рынке снизится с более чем 80% до 10-20%. При этом цены на смартфоны возрастут на 15-20%.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, такой запрет приведет к росту серого рынка.

Как сообщает издание, компании Apple, Samsung, Xiaomi отказались от комментариев.