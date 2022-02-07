Экспорт легковых машин из России в 2021 году увеличился до 89,1 тыс. штук

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - декабре 2021 г. увеличился на 37,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 89,1 тыс. шт., следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из России в отчетном периоде составил $1,4 млн, что на 41,6% больше, чем в 2020 г.

Непосредственно в декабре 2021 г. экспорт легковых машин увеличился на 10,4% по сравнению с ноябрем этого же года и составил 8,4 тыс. шт. В стоимостном выражении экспорт легковых машин в декабре вырос на 21,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до $131,9 млн.

Поставки грузовых автомобилей

По данным ФТС, экспорт грузовых автомобилей по итогам 2021 г. вырос в годовом выражении на 10,2%, до 13,4 тыс. единиц. В стоимостном выражении поставки увеличились на 9,7%, до $356,1 млн.

При этом в декабре 2021 г. экспорт грузовых автомобилей вырос на 28,6% по сравнению с показателями предыдущего месяца этого года и составил 1,7 тыс. шт. В стоимостном выражении экспорт в отчетном месяце составил $46,7 млн, что выше на 24,4%, чем в ноябре 2021 г.

Импорт легковых автомобилей

Объем импорта легковых автомобилей в РФ в январе - декабре 2021 года вырос на 39,4% в годовом выражении - до 338,9 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт составил $7,99 млрд (+47,2% к январю - декабрю 2020 года).

Непосредственно в декабре импорт легковых машин составил 24,4 тыс. штук, что на 6,9% ниже, чем в ноябре этого же года. В стоимостном выражении импорт в декабре составил $631,8 млн (-5,6% к ноябрю 2021 года).

Импорт грузовых автомобилей в 2021 году вырос на 40,1% по сравнению с показателем прошлого года и составил 33,8 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт грузовиков по итогам 2021 года увеличился на 89,5% - до $2,27 млрд.

Непосредственно в декабре импорт грузовых автомобилей вырос на 30,8% по сравнению с ноябрем этого же года - до 3,7 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт в декабре составил $209,2 млн (+9% к ноябрю 2021 года).