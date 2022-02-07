Лукашенко: Минск реализует проект по портовым мощностям для перевалки своего калия

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты российская сторона предоставила площадку, на которой сейчас реализуется проект по созданию дополнительной инфраструктуры по увеличению мощности по перевалке белорусских калийных удобрений через порты РФ.

"Вы [Россия] не сможете все 12 млн (12 млн тонн белорусских удобрений в год, которые надо переместить - прим. ТАСС). Не хватает мощностей портовых. Мы строим, предоставили нам площадку и прочее <...>, мы строим за собственный счет", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава государства уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций из Белоруссии. "Да, там будет собственный [терминал], 100% [собственность] нашего гражданина. Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал: "Нет, нет, все есть, у нас есть деньги". Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы с колес начали грузить этот хлоркалий, хотя бы через год". - сказал Лукашенко.