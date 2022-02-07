Россия в 2021 году нарастила экспорт алюминия на 29,3%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия по итогам 2021 года вырос на 29,3% в годовом выражении и составил 3,48 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении экспорт составил $7,1 млрд, что в 1,7 раза больше показателя за 2020 год.

В то же время РФ в январе - декабре 2021 года экспортировала 45,4 тыс. тонн необработанного никеля, что в три раза ниже, чем годом ранее, а доходы от экспорта упали в 2,3 раза - до $795,8 млн.

Доходы России от экспорта рафинированной меди и необработанных медных сплавов за год уменьшились в годовом выражении на 17,1%, до $3,85 млрд. В натуральном выражении экспорт товаров этой категории снизился в 1,7 раза, до 463 тыс. тонн.

Согласно данным ФТС, в декабре 2021 года экспорт алюминия составил 414 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к декабрю 2020 года), меди и сплавов - 22,5 тыс. тонн (в 5,3 раза меньше, чем годом ранее). При этом Россия в декабре поставила за рубеж лишь 0,3 тыс. тонны никеля, тогда как в декабре 2020 года было экспортировано 29,5 тыс. тонн этого металла.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действовали пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состояла из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.