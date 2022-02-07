Площадь посева под озимые в Северной Осетии увеличили на 21%

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Аграрии Северной Осетии завершили сев озимых культур на площади почти 45 тыс. га, что больше показателей предыдущего года на 21%. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела министерства сельского хозяйства республики Владимир Себетов.

"Проведен сев озимых культур. Всего под урожай 2022 года посеяно 44,7 тыс. га, из них 26,9 тыс. га озимой пшеницы, 2,8 тыс. га озимого ячменя, озимого рапса 14,9 тыс. га", - сказал Себетов.

По его словам, в этом году увеличена площадь озимых культур, в прошлом году она составляла 36,8 тыс. га. По результатам мониторинга, проведенного специалистами филиала Россельхозцентра по республике, состояние 56,3% посевов озимых оценивается как хорошее и 42% как удовлетворительное.

Яровые культуры планируется посеять на площади 136,5 тыс. га.

В настоящее время земледельцы республики готовятся к предстоящим весенним полевым работам: завозят минеральные удобрения, готовят семенной материал, ремонтируют сельскохозяйственную технику. Также заключены соглашения с производителями минеральных удобрений о поставках в республику для сельскохозяйственных работ. Потребность в минеральных удобрениях на проведение весенних полевых работ текущего года для аграриев Северной Осетии составляет около 38,3 тыс. тонн.