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Россияне смогут направлять в ЦБ данные о теневых контролирующих лицах финорганизаций

Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Граждане смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций через специальный сервис, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Сервис Банка России поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций", - указано в сообщении.

С помощью сервиса можно будет анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

Отмечается, что возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.

"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - отметила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

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