Более 1,8 тыс. новых предприятий были зарегистрированы в Санья в 2021 году

САНЬЯ, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 1 812 новых предприятий были зарегистрированы на хайнаньском курорте Санья в 2021 году. Об этом сообщил информационный портал "Жэньминьван".

По его данным, среди них 345 компаний с участием иностранного капитала, что на 118,35% больше по сравнению с показателем прошлого года. Общий объем инвестиций из-за рубежа достиг $452 млн, что на 45,97% больше прошлогоднего значения.

Среди указанных предприятий энергетическая компания "Чжунго Чанцзян Санься": она зарегистрировала в Санья дочернее предприятие с уставным капиталом 2 млрд юаней (около $315 млн), при этом иностранные инвестиции составили около $50 млн. Эта компания планирует начать реализацию крупных проектов по строительству ветряных электростанций на побережье Хайнаня, а также гидроэлектростанций.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.