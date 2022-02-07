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Песков заявил, что вопрос увеличения поставок газа в Венгрию находится в стадии обсуждения

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин всегда находится в контакте с главой "Газпрома"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос увеличения поставок российского газа в Венгрию находится в стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эти вопросы находятся в стадии обсуждения. Президент всегда в контакте находится с [главой "Газпрома" Алексеем] Миллером по таким важным вопросам. Эти вопросы на стадии обсуждения, когда будет решение, об этом станет известно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. метров. На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российский лидер сказал, что Москва согласует дополнительные объемы поставок газа, а окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами примерно в начале апреля.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий Сергеевич
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